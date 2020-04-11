كيكة السويسرول بمذاق ألذ من محال الحلويات

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المقادير:



توست أبيض

سكر بودر

زبدة

فراولة مطعة

حليب سائل

نوتيلا



طريقة التحضير



يمكنك قص اطراف التوست ودهنها بالنوتيلا مع وضع الفراولة ولفها علي شكل رول

اغمسي الرول بـالبيض والقليل من الفانيلا والحليب ثم نشوحها مع زبده الى مايحمر لون التوست

نصب عليها نوتيلا، وتقدم.



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