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مرأة

كيكة السويسرول بمذاق ألذ من محال الحلويات

السبت 11/أبريل/2020 - 10:19 م
كيكة السويسرول
كيكة السويسرول
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لمياء الياسين
هل تريدين تحضير كيك سريعة فى دقائق معدودة إليك طريقة سريعة لتحضير الكيك بمكونات متاحة من مطبخك لن تكلفك الكثير بمذاق أحلى من محال الحلويات يقدمها موقع برايت سايد


المقادير:

    توست أبيض
    سكر بودر
    زبدة
    فراولة مطعة
    حليب سائل
    نوتيلا

طريقة التحضير

    يمكنك قص اطراف التوست ودهنها بالنوتيلا مع وضع  الفراولة ولفها علي  شكل رول
    اغمسي الرول بـالبيض والقليل من  الفانيلا والحليب  ثم نشوحها مع زبده الى مايحمر لون التوست
    نصب عليها نوتيلا، وتقدم.  
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