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رياضة

بعد التعاقد مع أحمد فتحي .. بيراميدز يوضح مصير عمر جابر ورجب بكار.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:55 ص
رجب بكار
رجب بكار
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حسن العمدة
كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن مصير عمر جابر ورجب بكار لاعبي الفريق، بعد التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي في صفقة انتقال حر.

قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "وجود أحمد فتحي لا يعني بالضرورة الاستغناء عن عمر جابر أو رجب بكار".

وتابع: "أحمد فتحي يجيد في عدة مراكز وتعاقدنا معه لزيادة قوة الفريق"، مشيرًا إلى أن بيراميدز لم تصله عروضًا رسمية للتعاقد مع رجب بكار اللاعب سعيد في بيراميدز، كما أن عمر جابر باق مع الفريق.

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض ١٣٢ مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام ٢٠٠٢ وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك فتحي مع الاهلي سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري ١٠ مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري ٣ مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ٣ مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.

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