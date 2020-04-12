فيديوجراف.. كيف رد محمد رمضان على إهانة أحمد فهمي له؟

نشب خلاف جديد بين محمد رمضان وأحمد فهمي منذ أزمة "الطيار المفصول" أشرف أبو اليسر وانتقاد الثاني لتصرفات الأول مع الطيار.

أحمد فهمى حاول مجددًا استفزاز محمد رمضان خلال استضافته فى أحد البرامج الشهيرة، وأكد رفضه التمثيل مع رمضان لأن مدرستيهما في التمثيل مختلفة ولا يمكن أن يجمعهما عمل واحد.





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محمد رمضان رد على أحمد فهمى بمقطع فيديو لفهمى، ولمزيد من التفاصيل حول الخلاف الذى نشب بين أحمد فهمى ومحمد رمضان، تابعوا الفيديوجراف التالى.