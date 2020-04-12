AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. كيف رد محمد رمضان على إهانة أحمد فهمي له؟

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:09 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
ايمان عبداللطيف

نشب خلاف جديد بين محمد رمضان وأحمد فهمي منذ أزمة "الطيار المفصول" أشرف أبو اليسر وانتقاد الثاني لتصرفات الأول مع الطيار.

                 

أحمد فهمى حاول مجددًا استفزاز محمد رمضان خلال استضافته فى أحد البرامج الشهيرة، وأكد رفضه التمثيل مع رمضان لأن مدرستيهما في التمثيل مختلفة ولا يمكن أن يجمعهما عمل واحد.


اقرأ أيضًا:

فيديوجراف.. أسعار البنزين الجديدة

فيديوجراف.. تفاصيل "الخناقة" بين جمهور إليسا وهيفاء

فيديوجراف.. شروط عمل الدليفرى في مصر

فيديوجراف.. لماذا تضاعف عدد المصابين بـ كورونا في الدول الغنية

 

محمد رمضان رد على أحمد فهمى بمقطع فيديو لفهمى، ولمزيد من التفاصيل حول الخلاف الذى نشب بين أحمد فهمى ومحمد رمضان، تابعوا الفيديوجراف التالى.                       

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. تطور جديد.. أزمة الطيار المفصول ومحمد رمضان

لم أطلب مليما واحدا من الفنان محمد رمضان.. رد الطيار المفصول بعد فيديو محمد رمضان.. فيديو

فيديوجراف.. تطورات أزمة محمد رمضان والطيار المفصول

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

نمبر 1 المشاكل.. تطاوَل على باسم سمرة وهاجم عمرو دياب.. محمد رمضان أسطورة الأزمات

فيديوجراف.. أين يذهب ماء زمزم في ظل غلق الحرم؟

ترشيحاتنا

السيسي يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق وتحديث محاور النقل

بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور

اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبات بيراميدز بعد ضم أحمد فتحي نجم الأهلي

الشرطة تلقي القبض على فتيات بصحبة رجال أعمال على متن طائرة خاصة

50 مليون جنيه.. 6 معلومات لا تفوتك فى انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

السعودية تعلن ارتفاعا جديدا في عدد ضحايا فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا بعد الشفاء منه؟

بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور

ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56