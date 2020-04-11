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فن

بعد إعلانه رفض التمثيل معه.. محمد رمضان يحرج أحمد فهمى بفيديو قديم.. شاهد

السبت 11/أبريل/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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شروق حمدى
أكد الفنان احمد فهمى منذ يومين من خلال استضافته فى احد البرامج التليفزيونية الشهيرة رفضه التمثيل مع الفنان محمد رمضان لأن مدرستيهما في التمثيل مختلفة ولا يمكن أن يجمعهما عمل واحد.‏

وعلق الفنان محمد رمضان على هذه التصريحات من خلال نشره مقطع فيديو سابقا للفنان احمد فهمى يشيد بموهبة محمد رمضان.

وفي الفيديو الذي نشره رمضان، قال فهمي: "مش محتاج إني أجامل محمد رمضان، هو نجم وناجح وموهوب جدا، فكرة بقا إن هو شبه الناس أو بيبلطج ده كلام فاضي بتاع ناس مش عايزة تبذل مجهود وتنجح.. طب يا عم اعمل زيه،. هل كل أعماله بتعجبني؟ لا مش لازم كلها، بس في النهاية هو راجل نجم وموهوب.. كنت بتكسف أطلع بعده في المعهد أمثل لأنه راجل إمكانياته كبيرة جدا"

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