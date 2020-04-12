في عيد ميلاد إسعاد يونس.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

تحتفل الفنانة إسعاد يونس، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ 70 الذي يوافق 12 أبريل.

إسعاد يونس حاصلة على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972.





تزوجت من الفنان "نبيل الهجرسي"، ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني "علاء الخواجة" ولها من الأبناء "نورهان"، "عمر".





وتعرفت على سمير غانم في مناسبة حضرتها مع زوجها نبيل الهجرسي، والذي أتاح لها فرصة التمثيل من خلال مسلسل "ميزو"، حيث كان أول أعمالها في مجال التمثيل عام 1977، لتشارك في نفس العام بخمسة أعمال أخرى منها فيلم "دعاء المظلومين"، بينما خاضت تجربة التأليف لأول مرة عام 1985 من خلال فيلم "المجنونة" ثم مسلسل "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" عام 1987 والذي تم تحويله إلى فيلم في العام التالي، وحقق نجاحًا كبيرًا.







