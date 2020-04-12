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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الأحد 12-4-2020

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:46 ص
اسماك
اسماك
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امنة عبدالعظيم

استقرت أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة فى مستهل تعاملات اليوم 12 أبريل 2020  بسوق العبور.


وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 24 إلى 30 جنيهًا للكيلو، وسمك البلطي نمرة "2" من 20 إلى 23 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 35 جنيهًا.


فيما بلغ سعر سمك المكرونة الخليجى نحو 45 جنيهًا، والمكرونة السويسي ما بين 50 لـ70 جنيهًا، والمكرونة المجمدة سجلت نحو 35 جنيهًا.


وتراوح سعر كيلو سمك البورى رقم 1 ما بين 55 إلى 65 جنيهًا وسجل سعر البورى 2 ما بين 40 و50 جنيهًا.


كما سجل المرجان نحو 35 جنيهًا والمرجان المجمد 25 جنيهًا والبربون نحو 60 جنيهًا، والدنيس نحو 100 جنيه.


وسجل سعر السردين المجمد نحو 25 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 25 جنيهًا والوقار 80 جنيهًا.

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