بريطانيا تتوصل إلى لقاح لـ فيروس كورونا خلال أسابيع.. تفاصيل

أكد فريق من العلماء بجامعة أكسفورد أنهم واثقون بنسبة 80% من أن هناك دواءً جديدا سيعمل مع بدء اختباره على 510 متطوعين.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال خبير بارز إنه قد يكون هناك إشارات مبكرة على ما إذا كان لقاح ضد فيروس كورونا يعمل أم لا، مشيرا إلى أن ذلك سيكون خلال أسابيع فقط.





وقالت البروفسيرة سارة جيلبرت، أمس السبت، إنها "واثقة بنسبة 80 في المائة" من أن اللقاح الذي يقوم فريقها بجامعة أكسفورد بتطويره سيكون فعالًا، مشيرة إلى أنه قد يكون جاهزًا بحلول سبتمبر.





وقال البروفيسور بيتر أوبينشو، الذي قدم المشورة للحكومة بشأن اللقاحات ونائب رئيس مجموعة "Nervtag" الاستشارية للفيروسات، إن العلامات التي تشير إلى ما إذا كان اللقاح يعمل ستظهر في وقت قريب جدا.





وفريق البروفيسور جيلبرت في معهد جينر بأكسفورد على وشك البدء في اختبار اللقاح في تجربة لمدة ستة أشهر لـ 510 متطوعين في منطقة وادي التايمز.





لكن البروفيسور أوبينشو قال إن الباحثين لن يضطروا إلى الانتظار ستة أشهر للتأكد من فعالية اللقاح، مؤكدا: "يمكننا رؤية الإشارة بسرعة كبيرة"، معربا عن أمله أن يحصل الفريق على "علامات إيجابية في الأسابيع القليلة المقبلة".





وقال البروفيسور أوبينشو إنه "من المدهش التقدم الذي حققته سارة [جيلبرت]' حتى الآن"، مضيفًا: "إنها المرأة القادرة على التوصل إلى اللقاح".





وشدد على أن "جيلبرت اتبعت أسلوبا ممنهجا للغاية، مؤكدا أنها لن تتسرع وتدعي أن اللقاح يعمل حتى تكون هناك تجربة أظهرت أن اللقاح يمنع الناس من الإصابة بالمرض.





ويرى أوبينشو أنه لابد أن تبدأ المحادثات الآن بشأن تصنيع مخزون كبير من اللقاح، وقال: "يجب أن يكون هناك استثمار في صنع اللقاح قبل أن يعرفوا النتائج الكاملة للتجربة".