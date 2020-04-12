الملك سلمان يمد حظر التجول في السعودية إلى أجل غير مسمى

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، عن أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مدد حظر التجول في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كوونا المستجد، بعد أن أبلغت المملكة عن أكثر من 300 إصابة جديدة في كل من الأيام الأربعة الماضية.





وفي الأسبوع الماضي، فرضت المملكة العربية السعودية على عاصمتها الرياض والمدن الكبرى الأخرى حظر التجول لمدة 24 ساعة، ما أدى إلى إغلاق الكثير من السكان لوقف انتشار الفيروس.





وفي مكان آخر، بدأ حظر التجول من الساعة 3 مساءً. حتى 6 صباحا.





وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة 4033 إصابة و52 حالة وفاة ، وهي أعلى نسبة بين دول الخليج العربية الست حيث تجاوز العدد الإجمالي 13200 حالة وفاة مع 88 حالة وفاة على الرغم من الإجراءات الصارمة للحد من انتقال العدوى.





أوقفت المملكة رحلاتها الدولية، وعلقت رحلات العمرة على مدار العام ، وأغلقت معظم الأماكن العامة. وقد اتخذت دول خليجية أخرى احتياطات مماثلة.





وقالت وزارة الداخلية إن جميع الإجراءات الاحترازية عبر مناطق المملكة العربية السعودية الـ 13 لا تزال سارية.





وتم إغلاق منطقة القطيف الشرقية، حيث تم الإبلاغ عن أول حالات إصابة بالفيروس التاجي بين الحجاج الشيعة العائدين من إيران ، منذ 8 مارس.





وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز السياحة والأعمال في المنطقة، على ثاني أعلى حصيلة حيث بلغ 3736 حالة مع 20 حالة وفاة.





وشهدت العديد من دول الخليج العربية انتشار الفيروس بين العمال الأجانب ذوي الأجور المتدنية، وكثير منهم يعيشون في مساكن مكتظة.





وقامت قطر بإغلاق قسم كبير من المنطقة الصناعية ، وأغلقت دبي منطقتين تجاريتين مع عدد كبير من العمال المهاجرين، وأغلقت عمان محافظة مسقط، التي تضم العاصمة.