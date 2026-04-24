الكرملين يرد على دعوة ترامب لـ بوتين لحضور قمة العشرين

علق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم توجيه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في ميامي في ديسمبر.

وقال المتحدث بإسم الكرملين، إن بوتين "قد يحضر القمة في ميامي، أو قد لا يحضرها"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم توجيه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ديسمبر في منتجع دورال للجولف التابع للرئيس ترامب في ميامي، على الرغم من أن الدعوة لم تُرسل بعد.