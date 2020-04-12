50 مليون جنيه.. 6 معلومات لا تفوتك فى انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

أسدل أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل المثار حول مستقبله طوال الفترة الأخيرة بعد أن وقع رسميا لبيراميدز لينتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأعلن بيراميدز قبل عدة ساعات قليلة التوقيع بشكل رسمي مع أحمد فتحي نجم النادي الأهلي للانتقال إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعقد مدته 3 سنوات.





ورفض أحمد فتحي كل محاولات النادي الأهلى في الاحتفاظ به داخل الفريق وعدم الرحيل فى الوقت الحالى خاصة أنه كان يعد واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وخبراته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة.





وكشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادى بيراميدز فى تصريحات تليفزيونية له عددا من النقاط المهمة فى ضم أحمد فتحي نجم الأهلي،

يأتى على رأسها أن التعاقد مع فتحي ليس كنوع من الشو الإعلامى إنه جاء نتيجة القناعات التامة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب.





وقال بسيوني أيضا إن بيراميدز طالب فى العديد من المرات التعاقد مع أحمد فتحي وخاطب الأهلى بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأضاف: "التعاقد مع أحمد فتحي سيكون لمدة 3 سنوات مقبلة، مشيرا إلى أن فتحي قادر على التواجد مع منتخب مصر فى كأس العالم 2022" .



وتابع: "أن حصول فتحي على 50 مليون جنيه خلال سنوات تعاقده مع بيراميدز غير صحيح على الإطلاق".





وأشار بسيوني إلى أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز لم يتدخل على الإطلاق فى ضم أحمد فتحي للفريق، وأكد مدير تعاقدات بيراميدز أيضا على أهمية أحمد فتحي مع الفريق مشيرا إلى وجود لاعب بقيمة فتحي مع زملائه يزيد الفريق ثقلا على كافة المستويات سواء داخل الملعب أو فى غرف خلع الملابس وتوجيه لزملائه فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها.