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محافظات

زراعة الفيوم تواجه فيروس كورونا المستجد بكل قوة وحزم

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:53 م
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم ضد فيروس كورونا
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الفيوم - نبيل أبو السعود

صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه في إطار دعم جهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


وبتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تواصل  مديرية الزراعة بالفيوم بالتعاون مع مجلس المدينة والطب البيطري أعمال تعقيم وتطهير عدد من المنشآت الخدمية والمصالح الحكومية وشوارع الفيوم، وبتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والجهات المعنية بتكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمحافظة.

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وعلى ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة ألفي كامل مدير الإدارة بتطهير وتعقيم الوحدة المحلية بكفر محفوظ والوحدة الصحية والمدارس والشوارع العامة والفرعية وكذلك القرى التابعه للوحدة المحلية بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومجلس المدينة وذلك بأشراف  المهندس عماد محمود وكيل الإدارة والمهندس سمير صبرى رئيس قسم الآلات والفنيين بالإدارة.


كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة اطسا الزراعية وبحضور مهندسى قسم المكافحة بالإدارة بالتنسيق مع مجلس مدينة اطسا وإدارة الطب البيطرى لتطهير شامل لمنشآت و شوارع الوحدة المحلية لقلمشاه وجميع القرى التى تتبع نطاق هذه الوحدة والتى تضم حوالى مايقرب من١٢ نجعا وعزبة، بالإضافة إلى أسواق الماشية والدواجن كما تم تعقيم شامل لواجهات المنازل والمحلات التجارية والشوارع العامة.


كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بتطهير وتعقيم مبنى النيابة الإدارية والوحدات المحلية وجمعية الشبان المسلمين بحضور المهندس حسين القرملاوي رئيس قسم الآلات بالمديرية والمهندس ناصر ميلاد رئيس قسم المكافحة ومهندسي قسم المكافحة.


وقامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة برش الوحدة المحلية بكحك بحري وكحك قبلي بحضور مهندسي المكافحة.


وأضاف أن المبادرة مستمرة حتي يتم تطهير جميع القرى والمراكز والمدن بالكامل مشيرا إلي أن عمليات التعقيم والتطهير للمحافظة ستتم يوميا وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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