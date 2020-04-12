زراعة الفيوم تواجه فيروس كورونا المستجد بكل قوة وحزم

وعلى ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة ألفي كامل مدير الإدارة بتطهير وتعقيم الوحدة المحلية بكفر محفوظ والوحدة الصحية والمدارس والشوارع العامة والفرعية وكذلك القرى التابعه للوحدة المحلية بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومجلس المدينة وذلك بأشراف المهندس عماد محمود وكيل الإدارة والمهندس سمير صبرى رئيس قسم الآلات والفنيين بالإدارة.





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة اطسا الزراعية وبحضور مهندسى قسم المكافحة بالإدارة بالتنسيق مع مجلس مدينة اطسا وإدارة الطب البيطرى لتطهير شامل لمنشآت و شوارع الوحدة المحلية لقلمشاه وجميع القرى التى تتبع نطاق هذه الوحدة والتى تضم حوالى مايقرب من١٢ نجعا وعزبة، بالإضافة إلى أسواق الماشية والدواجن كما تم تعقيم شامل لواجهات المنازل والمحلات التجارية والشوارع العامة.





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بتطهير وتعقيم مبنى النيابة الإدارية والوحدات المحلية وجمعية الشبان المسلمين بحضور المهندس حسين القرملاوي رئيس قسم الآلات بالمديرية والمهندس ناصر ميلاد رئيس قسم المكافحة ومهندسي قسم المكافحة.





وقامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة برش الوحدة المحلية بكحك بحري وكحك قبلي بحضور مهندسي المكافحة.





وأضاف أن المبادرة مستمرة حتي يتم تطهير جميع القرى والمراكز والمدن بالكامل مشيرا إلي أن عمليات التعقيم والتطهير للمحافظة ستتم يوميا وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.