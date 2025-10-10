قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة
بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية
مفتي الجمهورية يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق في وفاة شقيقته
رابط استخراج شهادة التحركات إلكترونيا لإثبات السفر خارج مصر
تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا
هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع
3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
سورة الكهف.. اعرف موعد قراءتها يوم الجمعة وفضلها
المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
اتفاق غزة التاريخي| انسحاب إسرائيلي وهدنة شاملة برعاية مصرية.. شرم الشيخ تعيد صوت السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إصابة 3 سيدات في انهيار سقف غرفة بعقار بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية

صورة من العقار
أحمد بسيوني

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية صباح اليوم بلاغ  يفيد بسقوط سقف غرفة بالعقار رقم ٢٩ شارع أغادير بمنطقة غيط العنب، نطاق حي غرب، مما أسفر عن إصابة ثلاث سيدات من قاطني العقار اصابات طفيفة .

على الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب وجميع الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى الجمهورية لتلقي العلاج اللازم.

وتم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط،  والعقار صادر له قرار ترميم رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٥  بترميم الجزء الأرضي للعقار وإزالة باقي الأجزاء  المتضررة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات ،والعقار مكون من دور ارضي وثلاثة ادوار علوية على مساحة ٦٠ متر .

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أنه يتابع الحادث أولًا بأول منذ وروده، ووجه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، وتقديم أوجه الدعم والرعاية للمصابين، والتأكد من عدم وجود أي خطورة على العقارات المجاورة

الاسكندرية انهيار سقف عقار غيط العنب محافظة الاسكندرية اغادير

