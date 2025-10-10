إصابة 3 سيدات في انهيار سقف غرفة بعقار بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية صباح اليوم بلاغ يفيد بسقوط سقف غرفة بالعقار رقم ٢٩ شارع أغادير بمنطقة غيط العنب، نطاق حي غرب، مما أسفر عن إصابة ثلاث سيدات من قاطني العقار اصابات طفيفة .

على الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب وجميع الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى الجمهورية لتلقي العلاج اللازم.

وتم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والعقار صادر له قرار ترميم رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٥ بترميم الجزء الأرضي للعقار وإزالة باقي الأجزاء المتضررة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات ،والعقار مكون من دور ارضي وثلاثة ادوار علوية على مساحة ٦٠ متر .

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أنه يتابع الحادث أولًا بأول منذ وروده، ووجه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، وتقديم أوجه الدعم والرعاية للمصابين، والتأكد من عدم وجود أي خطورة على العقارات المجاورة