أكثر من 75 ألف حالة وفاة في أوروبا.. أحدث حصيلة لضحايا كورونا بالعالم

كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، والتي اقتربت من تسجيل مليون و800 ألف إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات اقترب من 110 آلاف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الأحد.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,790,240 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 109,654 حالة وفاة على مستوى العالم.





وقالت إن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 409,444 شخص.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث وصل عدد الإصابات بها إلى 533,115، بينما بلغ عدد الوفيات 20580 حالة وفاة.





وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، حيث بلغت 166,019 والثالثة من حيث عدد الوفيات.





بينما تحتل إيطاليا المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بتسجيل 19,468حالة وفاة والمرتبة الثالثة في عدد الإصابات، وبعدها تأتي فرنسا ثم ألمانيا ثم الصين وبعدها بريطانيا.





وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس، فقد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن هناك أكثر من 75 ألف حالة وفاة بكورونا.





وبلغت حصيلة الصين بؤرة انتشار الفيروس في البلاد 82,052 حالة إصابة و3,339 حالة وفاة.