بالكمامات.. اجتماع طارئ لمحافظ دمياط بالتنفيذيين

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، عدة اجتماعات متصلة، لمناقشة عدد من الموضوعات ومتابعة بعض المشروعات الجارى تنفيذها.





جاء ذلك بحضور اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و المهندسة أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وطارق بدوى مدير مديرية الطرق وممثلى شركتى الغاز و المقاولون العرب...