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محافظات

بالكمامات.. اجتماع طارئ لمحافظ دمياط بالتنفيذيين

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:51 م
اجتماع الدكتورة منال
اجتماع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، عدة اجتماعات متصلة، لمناقشة عدد من الموضوعات ومتابعة بعض المشروعات الجارى تنفيذها.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و المهندسة أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وطارق بدوى مدير مديرية الطرق وممثلى شركتى الغاز و المقاولون العرب... 

وتابعت المحافظ الموقف التنفيذى الحالى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية والوقوف على العقبات التى عرقلت استكمال بعضها، إذ وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة نهو تجارب التشغيل و الدراسات البيئية  الخاصة بتوسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر لتشغيلها فى أقرب وقت ممكن وكذلك الإسراع فى معدلات تنفيذ خزانات مياه رأس البر و محطة صرف صحي الكاشف بالإضافة إلى وضع برنامج محدد يضم كافة القرى التى يتطلب  تغطيتها بخدمات الصرف الصحي... 

وعلى جانب آخر، ناقشت محافظ دمياط عددا من المحاور الخاصة بالشكوى الواردة من بعض أهالى قرية ميت الشيوخ بشأن تراكم مياه الصرف الصحي بإحدى غرف المحطة والتى تصب عليها خط طرد العبيدية، حيث وجهت المحافظ بتشكيل لجنة تضم ممثلى كافة الجهات المعنية للوقوف على سبب المشكله ونهوها فورًا و تقديم تقرير شامل بنتائج تلك الأعمال..

كما ناقشت محافظ دمياط آليات تخطيط المنطقة المجاورة لسوق فارسكور الحضارى الجارى الانتهاء منه حاليًا بطريقة هندسية وفنية بما يمنع وجود أي شكل من أشكال التعديات أو الإشغالات و تحقيق السيولة المرورية بتلك المنطقة وكذلك استكمال أعمال توصيل الغاز بشارع أحمد المقدم بالمدينة مؤكدة على سرعة  الانتهاء من تلك الأعمال للبدء في تنفيذ عمليات الرصف..

وفى ختام تلك الاجتماعات... وجهت المحافظ إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بعمل دراسة شاملة لتطوير كورنيش المدينة لإدراجه بمشروعات التنسيق الحضارى بالخطة الاستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢١/٢٠٢٠...
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