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أخبار العالم

السعودية تقدم خبراتها لعدد من الدول الأفريقية في مجال الأجهزة الطبية لفحص "كورونا"

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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أ ش أ
 شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع، اليوم الأحد، عن بعد مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الفرص الواعدة لدعم عدد من الدول الإفريقية من خلال منتدى الأجهزة الطبية الأفريقي (AMDF ) وتقديم الخبرات والاستشارات والمستجدات المتعلقة بالأجهزة الطبية ودور الهيئة خلال جائحة كورونا كوفيد19.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية / واس/ أن الاجتماع ترأسته أمانة منظمة الصحة العالمية في جنيف بحضور المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومشاركة دول غانا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا إضافة إلى خبراء من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وناقش مختصو الهيئة عبر 4 مجموعات عمل؛ الكواشف المخبرية لفحص فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)، والأجهزة الطبية الواجب توافرها خلال أزمة "كورونا "بما فيها أجهزة الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي، وإجراءات ما بعد التسويق وبلاغات الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية، كما استعرضت الدليل المعد من منظمة الصحة العالمية لتقييم الأجهزة والطبية والكواشف المخبرية المعدة للتبرع بها للدول خلال جائحة كورونا وحالات الطوارئ.
وقدّم فريق "الغذاء والدواء" قائمة الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية الحاصلة على اعتماد استخدام طوارئ من الهيئة (EUA)، وكذلك الأجهزة الطبية التي حصلت على إذن تسويق إضافة إلى دليل بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية وقائمة بالأجهزة الطبية الأكثر خطورة وفقًا لمنهجية تقييم المخاطر وتحليلها.

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