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رياضة

هترجع أحسن من الأول.. وليد سليمان يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده.. شاهد

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:15 م
وليد ومؤمن
وليد ومؤمن
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محمد بدران
حرص وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، على تقديم التهنئة إلى مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر وليد سليمان، عبر حسابه عبر إنستجرام صورة برفقة مؤمن زكريا، معلقا "كل سنة وانت طيب وبخير يا مؤ وان شاء الله ترجع احسن من الاول يا حبيبي 🙏♥️".


جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.


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