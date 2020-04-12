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أخبار العالم

بريطانيا: لقاح كورونا بات قريبا.. ولكن نخشى من هذه الكارثة

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال عالم في الأمراض المعدية ومستشار للحكومة البريطانية إن الأمر قد ينتهي بالمملكة المتحدة بأن تكون الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب تقرير شبكة "سكاي نيوز"البريطانية، أكد سير جيريمي فارار، عضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، بأن معدل وفيات كورونا في بريطانيا قد يتجاوز معدل الوفيات في الدول الأكثر تضررا في أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا.

يوم الجمعة، أعلنت بريطانيا تسجيل 980 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهو أسوأ معدل وفيات يومي في أوروبا بالكامل.

تلعب المجموعة الاستشارية دورا رئيسيا في تقديم النصح للحكومة البريطانية بشأن الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، وستقدم وجهة نظرها للوزراء هذا الأسبوع أثناء مراجعة إجراءات الإغلاق الحالية.

على الرغم من الأمل في أن المملكة المتحدة كانت تقترب من نقطة عندما بدأ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الانخفاض، فقد اعترف سير جيريمي بأن معدل الوفيات في البلاد قد يتجاوز معدل الدول الأوروبية الأخرى، وحيريمي هو مدير صندوق "ويلكم تراست"، الذي ساعد في تأسيس التحالف العالمي للابتكار من اجل الاستعداد للوباء "CEPI"، والذي يقوج الآن جهود إنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن اللقاح قد يكون متاحًا هذا الخريف، ولكن حتى يتوفر أحد اللقاحات، "قد يكون من المحتم أن تحدث "موجتان ثانية وثالثة" من فيروس كورونا.

وقال السير جيريمي "أرى أن العلاج واللقاحات هما استراتيجيتنا الحقيقية الوحيدة للخروج من هذا الوباء".

يشير تحليل سكاي نيوز لعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا إلى أن المملكة المتحدة تعاني حتى الآن من وفيات أقل لكل 100،000 شخص من تلك البلدان الأخرى.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك تعليقا على تصريحات سير جيريمي إن "مستقبل هذا الفيروس غير معروف حتى الآن، لأنه يعتمد على سلوك الملايين من الناس".

وأضاف:"الأخبار الجيدة  حتى الآن هي أننا بدأنا نرى المنحنى يتسطح لأن الناس يتبعون إجراءات الإبعاد الاجتماعي بشكل عام".

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