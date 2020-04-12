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أخبار العالم

إطلاق نار على طائرة فرنسية في دولة أفريقية.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:04 م
تضرر طائرة فرنسية
تضرر طائرة فرنسية نتيجة إطلاق نار في الكونغو
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رحيم يسري
تعرضت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية كانت ستعيد رعايا فرنسيين إلى باريس اليوم، الأحد، إلى إطلاق نار في مطار "بوانت نوار" في جمهورية الكونغو.

وقالت شركة "إير فرانس"، في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، إن "طائرة إيرباص A330" تابعة للشركة تعرضت للضرر بعد حادثة على المدرج في مطار "بوينت نوار".

وأوضحت الشركة "كانت الطائرة ثابتة في مكانها أثناء الحادث دون وجود طاقم أو ركاب".

فيما صرح مصدر قريب من الملف لوكالة "فرانس برس"، بأن الطائرة أصيبت بطلقات الرصاص دون أن يتم تحديد الظروف أو الملابسات.

وكان من المقرر أن تعود الطائرة إلى باريس لإجلاء بعض الرعايا لكن الرحلة تم تأجيلها.

بينما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو "أسفه العميق" إلى نظيره الفرنسي جان إيف لودريان بعد "هذا الحادث الخطير".

وأشارت إلى أن الحادث ربما يكون "مرتبط بالمشاجرات والخلاف بين وكيل المديرية العامة للأمن الإقليمي ورئيسها. كان الضابط الذي أطلق النار تحت تأثير الكحول. 

وقال مصدر مطلع على الأمر شريطة عدم الكشف عن هويته "كانت طلقة طائشة في الهواء أصابت الطائرة".

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يظهر آثار الرصاص على جسم الطائرة.
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