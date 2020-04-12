ضبط 21 "بدال تموين" أغلقوا محلاتهم بمواقيت العمل الرسمية في البحيرة

تمكنت الإدارة التموينية بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، من ضبط ٢١ بدال تموين بينهم ١٥ قاموا بغلق محلاتهم فى مواعيد العمل الرسمية خوفا من المحاسبه وهروبا من الرقابة و٦ محلات تموينيه لا تعلن عن الاسعار بالإضافة إلى ضبط ٢مستودع بوتاجاز لا يقومان بالاعلان عن الاسعار.









وكانت الإدارة التموينية بمركز إيتاى البارود نفذت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و تكثيف حملات الرقابة علي الأسواق و المحلات التجارية و التصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.









وأسفرت الحملة التي قادها ابراهيم الماحي مدير إدارة تموين ايتاي البارود، وأبوالفتوح السيسي رئيس قسم الرقابة عن ضبط ١٥ تاجرا تموينيا قاموا بغلق محلاتهم اثناء مواعيد العمل الرسمية خوفا من المحاسبه وهروبا من الرقابه وتم ضبط٦محلات تموينيه لا تعلن عن الاسعار.









وتمكنت الحملة من ضبط ٢مستودع بوتاجاز لا يقومان بالاعلان عن الاسعار وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



