نائب محافظ البحيرة: نقوم بدور كبير في منع إقامة الأسواق.. فيديو

كشفت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن استعدادات المحافظة لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقالت بلبع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن المحافظة تقوم بدور كبير في منع إقامة الأسواق كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضافت أن البحيرة محافظة ريفية يؤمن أهلها بطريقة شراء احتياجاتهم بشكل يومي، معقبة: "ست البيت مش بتحب تخزن سلعا".

وأضافت أنهم قاموا بفض كثير من الأسواق بالمحافظة، منوهة بأنهم فوجئوا بعد فض الأسواق بأن السيدات يبعن الخضروات والفواكه عند منازلهن، كاشفة أنها عندما توجهت لتفقد الوضع وجدت السيدات يستخدمن كحول وكمامة.

أما عن مستشفيات عزل مصابي كورونا بالمحافظة، أوضحت أنه لا يوجد مستشفى حجر صحي بالمحافظة، وجار تجهيز مستشفى الآن وجدت حاجة لها.