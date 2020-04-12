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شيء يدرس.. أحمد موسى يشيد بموقف الدولة تجاه المتضررين من أزمة كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:56 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب - أسامة علي
قال الإعلامى أحمد موسى، إن صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر 5600 منفذ لمكاتب البريد و600 مدرسة ومركز شباب وفروع البنك  الزراعي.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "صرف منحة الـ 500 جنيه ستكون عبر الرسالة النصية والرقم القومي"، موضحا "متروحش من غير صورة بطاقة شخصية، وخد التليفون معاك عشان يشوفوا الرسالة".

وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أنه سيتم تسليم كل مواطن "كارت" سواء من بريد أو بنك، وهو ما يعني فتح حساب سيتم الحصول منه على المنحة في الشهور التالية.

وتابع الإعلامى أحمد موسى "مليون ونصف اتفتح ليهم حساب اليوم سواء بريد أو بنك"، مشيدا "شوفوا بلدكم بتعمل إيه والله شيء يدرس كل ما قامت به الدولة خلال أزمة فيروس كورونا".

وكان الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كشف عن موعد صرف المنحة الشهرية؛ بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، وتقدر الإعانة 500 جنيه شهريا، كما أكد الرئيس السيسي ضرورة أن يتم اتباع إجراءات هدفها الوقاية أثناء عملية الصرف؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "سعفان"، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش آليات صرف منحة الـ 500 جنيه، وتم التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن أعداد المتقدمين للحصول على المنحة قاربت على مليوني مواطن، وبعد التحقق من البيانات تبين أن بعضهم يملك حيازات زراعية، والآخرون أموات.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه سيتم بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعاملة غير المنتظمة بداية من يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس من الأسبوع الجاري.

وتابع "سيتم إرسال رسالة نصية إلى مستحقي صرف منحة الـ 500 جنيه تتضمن موعد ومكان الصرف سواء من مكاتب البريد أو فروع البنك الزراعى".
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