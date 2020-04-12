شاهد.. أحمد موسى يصفق لهذه القرية على الهواء.. اعرف السبب

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لشباب قرية فيشا بالمنوفية وهم يصطفون لتحية مريض بعد تعافيه من كورونا تقديرا لدوره وما قام به من عزل نفسه خشية عدوي أهله.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" كل التحية لـ هؤلاء الأهالي على موقفهم المشرف والإيجابيات أكثر من السلبيات،





وقام موسى بدوره بالتصفيق على الهواء تعبيرا عن إمتنانه للموقف النبيل لأهالى قرية فيشا بالمنوفية.





وقالت وزارة الصحة والسكان، إن دليل منظمة الصحة العالمية الخاص بنظم مكافحة العدوى والتعامل الآمن مع جثث الموتى جاء به أنه لا يوجد دليل حتى الآن على إصابة الأشخاص بالعدوى جراء التعرض لجثث الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا المستجد.





ونصحت الوزارة فى منشور لها اليوم العاملين الصحيين وموظفى المشرحة القائمين على الدفن والمتعاملين مع الجثامين بارتداء أدوات الوقاية الشخصية المناسبة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات التى يتم التعامل بها مع حالات الوفاة بمرض كورونا، مؤكدة أنه يجب استمرار تطبيق الاحتياطات ذاتها التى كانت تطبق على المريض أثناء حياته.





وقالت وزارة الصحة والسكان: "عند الوفاة يتم إكمال التعامل مع حالة الوفاة بنفس إجراءات العزل (رزاز/ تلامس) كما هو متبع.