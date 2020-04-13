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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:00 ص
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في السعودية اليوم
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أحمد علام
استقرت  أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفًا، للجرام خلال تعاملات اليوم، الأثنين، 13-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 178.10ريال سعودي.    

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.


يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (204.05 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.23دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (187.04ريال سعودي) أي ما يعادل (49,71دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (178.54ريال سعودي) أي ما يعادل (47.71دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (153.04 ريال سعودي) أي ما يعادل (40,67 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (119.03  ريال سعودي) أي ما يعادل (31.64دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (102.02  ريال سعودي) أي ما يعادل (27.12 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,346  ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,687 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,428  ريال سعودي) أي ما يعادل (379.63دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (204,046  ريال سعودي) أي ما يعادل (54,232  دولار أمريكي)
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