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اقتصاد

مش في صالح مصر.. قرار تاريخي بشأن سعر النفط من قبل مجموعة أوبك+

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:14 م
سعر النفط
سعر النفط
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مايكل عياد
أعلن خالد الفاضل، وزير النفط الكويتي، منذ قليل عبر موقعه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن إتمام الإتفاق بشأن اسعار النفط قائلا: "نعلن الآن عن اتمام الاتفاق التاريخي على خفض إنتاج النفط".

وأضاف وزير النفط الكويتي في تغريديته على الموقع الشهير، "الاتفاق على خفض ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو"، في إشارة لبدء عملية السيطرة على سوق النفط وعودة الأسعار مجددا لموقعها الطبيعي.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وكالة الأخبار رويرز، نقلا عن مصدر: أن مجموعة  أوبك+ تتغلب على الخلاف مع المكسيك وتقر أكبر خفض للإنتاج، وأن أوبك+ تتفق على خفض الإنتاج 9.7 مليون ب/ي في مايو ويونيو بعد الاتفاق مع المكسيك.

ومن المعروف أن أي إرتفاع في اسعار النفط ليس في صالح الدول التي تستورد احتياجتها كحال مصر، وأن الأمر ليس الأفضل لنا، وإن كانت الحكومة المصرية مستعدة جدا لجميع السيناريوهات.



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