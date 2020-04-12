خطاب جديد من التعليم بشأن مصير امتحانات الثانوية العامة 2020 .. اعرف التفاصيل الآن

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات ، بشأن الاجراءات اللازمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على أمن وسلامة الطلاب.





وتضمنت هذه التعليمات : أن يقوم مديري المديريات بموافاة لجنة الادارة التابعة لمديريتهم بإستمارة 303 مقار جديدة لجميع اللجان التي سيتم عقدها لامتحان الثانوية العامة لهذا العام 2019/2020 على أن يراعى الاتي :





- يتم توزيع الطلاب داخل حجرات اللجان بمعدل 14 طالب لكل حجرة

- يتم توفير عدد 2 فصل احتياطي بكل لجنة تحسبا لأي ظروف اضطرارية

- عدم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابق ارسالها

- إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الامر ذلك على أن يتم اتباع الاتي : تنفيذ جميع الاجراءات المتبعة في إنشاء اللجان طبقا لموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها ، وعمل رسم كروكي للجنة الجديدة .





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجتماعات مجلس الوزراء و لجنة الازمات بالدولة المصرية ، مهتمة جدا بمناقشة وضع امتحانات الثانوية العامة 2020.





وقال وزير التربية والتعليم : حتى هذه اللحظة جميع المناقشات تدور في إتجاه عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها في يونيو القادم بدون تأجيل ، بمساعدة كل مؤسسات الدولة.





وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه وفقا للخطة الموضوعة ، فسيتم اتاحة اماكن واسعة جدا لامتحانات الثانوية العامة ستتيحها الدولة هذا العام منعا لتكدس الطلاب ، وقال الوزير : في ناس ساهرة على هذا الامر يوميًا ، كما أشار الوزير إلى أنه سيتم عمل تعقيمات احترافية للجان الثانوية العامة و جميع الموجودين فيها ، كما سيتم الكشف على الطلاب قبل دخول اللجان ، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة أجهزة الدولة.





ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات

الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا

الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية





وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان امتحانات الثانوية العامة يحكمها قانون و يعقبها تنسيق الدخول للجامعات





وأضاف وزير التربية والتعليم أن اي تحريك لمواعيد امتحانات الثانوية العامة سيشكل ارتباك في الخط الزمني الخاص بمنظومة امتحانات الدور الثاني و التظلمات و مراحل تنسيق الدخول للجامعة و "سيستم الدور التاني والتظلمات و التنسيق"



