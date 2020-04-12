إضافة قوية.. مارك فوتا يشيد بـ تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحي

أشاد الهولندي مارك فوتا المدير الفني السابق للإسماعيلي ومدرب نادي الوحدة الإماراتي، بتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد فتحي قائد منتخب مصر، في صفقة انتقال حر ليصبح لاعبا في صفوف النادي.









أوضح فوتا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن نادي بيراميدز طموح ولديه إدارة مميزة تسعى لدعمه وجهاز فني قوي، ونجحوا في ضم لاعب قوي مثل أحمد فتحي ليصبح لاعبا في صفوفه.









ووصف مدرب الدراويش السابق، مسئولي بيراميدز بالأذكياء للغاية لأنهم تعاقدوا مع أحمد فتحي ونجحوا في إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق، مشيرا إلى أنه إضافة هائلة لصفوف بيراميدز ووجوده مهم للغاية داخل الملعب وخارجه وقيمة كبيرة تضاف لغرفة ملابس الفريق الطموح.









وأكد مارك فوتا ثقته الكبيرة في أن فتحي سيقدم مستوى رائعا مع بيراميدز لأنه سيكون سعيدا للغاية مع الفريق الطامح لتحقيق الانتصارات والبطولات بفضل ما يمتلكه من إمكانيات.



