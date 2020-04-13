كورونا يعصف باقتصاد قارة أفريقيا.. ركود غير مسبوق منذ 25 عاما.. 50 مليون وظيفة مهددة.. ومطالبات بإلغاء الديون

* كورونا يضرب صناعة كبرى في إثيوبيا

* جنوب أفريقيا ونيجيريا أكبر المتضررين

* رئيس النيجر يقترح خطة مارشال أفريقية





تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في خسائر اقتصادية هائلة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما بقارة أفريقيا.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، توشك منطقة جنوب صحراء أفريقيا على الدخول في ركود للمرة الأولى منذ 25 عاما.





وبحسب تقرير مجلة "اندبندنت" الأوغندية، فإنه بعد نمو بنسبة 204% في العام الماضي، فإن التقديرات لعام 2020 تتروابح بين -2.1 و-5.1% مع انكماش الاقتصاد بالمنطقة المذكورة.





يشير التقرير إلى أن هذا التأثير المدمر في جزء منه تأثير تابع للضربات الاقتصادية التي تلقاها الشركاء التجاريون الرئيسيون لأفريقيا: الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.





أضف إلى ذلك الركود في الأسواق الرئيسية للمواد الخام والسياحة بالإضافة إلى تأثير التدابير لإبقاء السكان في المنزل ، ما يمثل العاصفة الاقتصادية المثالية للقارة.





ولا يزال بنك التنمية الأفريقي أقل تشاؤما لكنه ما زال يرى هبوطا في الركود يتراوح بين -0.7 و -2.8 في المائة.





ويقول التقرير إن هناك عشرات الملايين من الوظائف في خطر داخل القارة السمراء، ويقدر الاتحاد الأفريقي أن حوالي 20 مليون وظيفة في القطاعات الرسمية وغير الرسمية معرضة للتهديد. فيما تقدر الأمم المتحدة الرقم بأكثر من 50 مليونا.





ومن بين التأثيرات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا أيضا، تراجع التحويلات المالية من الخارج. حيث يضرب ارتفاع معدلات البطالة والتباطؤ الاقتصادي العمال الأفارقة في الخارج، وبالتالي فإن تحويلاتهم المالية إلى بلادهم تتراجع، والتي غالبا ما تكون تكون جزءًا حيويًا من الاقتصاد القومي لتلك البلدان.





ووفقًا لمحللي بلومفيلد إنفستمنت ، بلغت التحويلات إلى مالي في 2018 5.5 بالمئة من الاقتصاد، وفي السنغال بلغت 10%.





من المتوقع أن تنخفض هذه التحويلات النقدية بشكل ملحوظ مع وجود أكثر من نصف سكان العالم في نوع من الإغلاق أو الحجر الصحي.





يتجه أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، جنوب إفريقيا ونيجيريا ، إلى الركود العميق ، وفقًا للبنك الدولي ، مع انخفاض الطلب من الدول المتقدمة على المواد الخام مثل النفط والمعادن الثمينة.





وينطبق نفس الشيء على أنجولا ، ثاني أكبر مصدر للنفط في إفريقيا.





فيما انخفضت أسعار النفط إلى ما بين 20 و 30 دولارًا للبرميل ، لتقترب من تكلفة الإنتاج في نيجيريا.





حتى الذهب ، الملاذ الآمن التقليدي للمستثمرين، ليس بمنأى عن ذلك. قالت بلومفيلد إنفستمنت إن انخفاض النقل الجوي وإغلاق بعض المصافي يحد من صادرات الذهب.





وانخفضت سوق القطن بشكل حاد، وهي مسألة أبرزها يوم الجمعة رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، حيث يرتبط حوالي ربع القوى العاملة في البلاد بهذا القطاع.





إلى ذلك، فإن قطاع السياحة المهم في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا غير موجود عمليًا في ظل الحظر الحالي على السفر.





وحذر وزير السياحة هلينجيوي نهلاباثي من أن جنوب إفريقيا ، أكبر منطقة جذب سياحي في القارة لقضاء العطلات، تأثرت بالفعل بشكل سلبي، ومن المقرر أن يستمر الوضع، وهناك ما مجموعه 1.5 مليون وظيفة على المحك.





في إثيوبيا ، أكبر منتج للقهوة في إفريقيا ، يعاني المصدرون بالفعل من "صدمة مدمرة"، وفقًا لـ جيزات وركو، رئيس اتحاد مصدري القهوة في البلاد. حيث دخلت عمليات الاستيراد من قبل أوروبا والولايات المتحدة في حالة جمود بسبب تفشي وباء كورونا.





تجلب القهوة 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوظف بشكل مباشر 25 مليون شخص، من أصل 110 مليون نسمة.





لكن موسى كوني، رئيس اتحاد المزارعين في ساحل العاج الذي ينتج 40 في المائة من السوق العالمية "للذهب البني" ويعمل به ما يصل إلى ستة ملايين شخص ، "هناك خوف حقيقي بين المزارعين من انخفاض الأسعار على المدى الطويل". اشخاص.





من جانب آخر، أعلنت عدة دول أفريقية عن خطط دعم اقتصادي واجتماعي، لواجهة أمة تفشي فيروس كورونا.





ولكن مع وجود أقل من 20 في المائة من السكان يعملون بشكل رسمي، ومع عدم وجود أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع غير الرسمي ومع وجود خزائن وطنية فقيرة حتى قبل الأزمة الحالية، فإن "الوضع حرج بشكل خاص لأفريقيا" ، وفقًا شركة Finactu للمحاسبة التي تعمل في 30 دولة أفريقية.





يقول رئيس النيجر محمدو يوسفو ، إن الأمر سيتطلب نوعًا ما من "خطة مارشال" الأفريقية من المجتمع الدولي وشطب كبير للديون لإعادة أفريقيا إلى وضعها السابق.



