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رياضة

الهاني سليمان: أي لاعب يتمنى وجوده في نادي سموحة ..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:42 ص
الهاني سليمان
الهاني سليمان
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حسن العمدة

أبدى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق الساحلي. 

وقال الهاني خلال حواره لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " اي لاعب يتمنى التواجد في سموحة، فريق صنع اسم كبير منذ صعوده، واصبح له مكانة محفوظة.

واردف: تمنيت اللعب مع حسام حسن في الاتحاد السكندري ولكني لم ألحق به، ولكنه بعدما تولى مسئولية سموحة طلب ضمي وكنت سعيد للغاية انني تواجدت معه.

وتابع: سموحة يمتلك كل المقومات التي تجعله ناجح وفي مكانة كبيرة.

وانتقل بالحديث عن حمادة صدقي: "بنحبه جدا" يتعامل معنا جميعا مثل اولاده.

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