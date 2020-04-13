الهاني سليمان: أي لاعب يتمنى وجوده في نادي سموحة ..فيديو





أبدى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق الساحلي.





وقال الهاني خلال حواره لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " اي لاعب يتمنى التواجد في سموحة، فريق صنع اسم كبير منذ صعوده، واصبح له مكانة محفوظة.





واردف: تمنيت اللعب مع حسام حسن في الاتحاد السكندري ولكني لم ألحق به، ولكنه بعدما تولى مسئولية سموحة طلب ضمي وكنت سعيد للغاية انني تواجدت معه.





وتابع: سموحة يمتلك كل المقومات التي تجعله ناجح وفي مكانة كبيرة.





وانتقل بالحديث عن حمادة صدقي: "بنحبه جدا" يتعامل معنا جميعا مثل اولاده.



