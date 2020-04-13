السر وراء شعار BMW

يعتقد البعض أن شعار سيارة بي إم دبليو يرمز إلى طائرة تحلق في السماء فأن اللون الأبيض يرمز إلى مروحة الطائرة بينما الأزرق لون السماء

ولكن بعد بدء الحرب العالمية الاولي والانهيار الأقتصادي الذي ضرب البلاد زادت الحاجة إلى السيارات فكان لأبد ان تلبي الشركة احتياجات السوق

واطلقت الشركة شعار جديد للحفأز على الأحرف الاولي من الأسم المسجل واستعار الدائرة من الشعار القديم اما الازرق فيمثلان علم بافاريا التي أسست الشركة .

كشفت شركة بي أم دبليو عن سيارتها الجديدة المعروفة باسم X5 والتي تنتمي لفئة SUV ولكن بنسخة تعمل بالهيدروجين>

وأكدت الشركة الالمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على محرك كهربائي بقوة 125 كيلو وات /170 حصان

كما انه يتم تخزين الطاقة الهيدروجينية في اثنين من خزانات الضغط العالي والتي تبلغ 6 كيلو جرام من الهيدروجين .