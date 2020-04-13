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سيارات

السر وراء شعار BMW

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
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أماني نوار

 

يعتقد البعض أن شعار سيارة بي إم دبليو يرمز إلى طائرة تحلق في السماء فأن اللون الأبيض يرمز إلى مروحة الطائرة بينما الأزرق لون السماء

 

 

ولكن بعد بدء الحرب العالمية الاولي والانهيار الأقتصادي الذي ضرب  البلاد زادت الحاجة إلى السيارات  فكان لأبد ان تلبي الشركة احتياجات السوق

 

واطلقت الشركة شعار جديد للحفأز على الأحرف الاولي من الأسم المسجل واستعار الدائرة من الشعار القديم اما الازرق فيمثلان علم بافاريا  التي أسست الشركة .

 

كشفت شركة بي أم دبليو  عن سيارتها الجديدة المعروفة باسم X5  والتي تنتمي لفئة SUV ولكن  بنسخة تعمل بالهيدروجين>

 

 

وأكدت الشركة الالمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على محرك كهربائي بقوة 125 كيلو وات /170 حصان

 

كما انه يتم تخزين الطاقة الهيدروجينية في اثنين من خزانات الضغط العالي والتي تبلغ 6 كيلو جرام من الهيدروجين .

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