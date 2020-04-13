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البصل بـ 10 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 13-4-2020

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:33 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 14-4-2020.

وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 5 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
البصل 10 جنيهات
الملوخية 7 جنيهات
الثوم 11 جنيها
الجزر 3 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 12 جنيها
الجوافة 9 جنيهات
الموز 12 جنيها
الفراولة 14 جنيها
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