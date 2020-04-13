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أخبار البلد

اعرف شركة توزيع الكهرباء التابع لها سكنك

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
نشر جهاز مرفق الكهرباء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الأماكن التابعة لشركات توزيع الكهرباء ، ليسهل على كل مواطن معرفة الشركة التابع لها.

حيث إن بعض المواطنين يحتاجون لمعرفة الشركة التابعين لها عند التقدم بشكاوى الفواتير مثلا لانها ضمن الإجراءات المطلوبة .

والأماكن التابعة للشركات هى ..

1- شركة شمال القاهرة:
أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

جزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية".

2- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء:

أحياء "عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكي، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادي، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة".

3- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء:

محافظات "أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج" .

4- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء:

الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، بنى سويف والفيوم.

5- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء:

مدينة السادات القرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية، البحيرة".

6- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء:

محافظات القليوبية (ما عدا امتداد القاهرة الكبرى)، المنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) الغربية.

7- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء:

محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح.

8- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء:

دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ.

9- شركة القناة:
الشرقية – شمال وجنوب سيناء- الاسماعيلية- البحر الأحمر- بور سعيد- السويس.

*هناك بعض التجمعات السكنية يتم تغذيتها من شركات قطاع خاص
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