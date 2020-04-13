تعقيم 465 سيارة وفحص 2093 مواطنا ضد كورونا فى الوادى الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن المحافظة بدأت منذ حوالي شهر خطة لتعقيم كافة مواقف سيارات الأجرة وإجراء تعقيم إجبارى لسيارات النقل والركاب والسيارات الخاصة على منافذ المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.





وأضاف الزملوط أن التعقيم والكشف الصحي الإجبارى على المواطنين الوافدين للمحافظة يتم من خلال المتطوعين ومديرية الصحة والبيطري والزراعة ، مضيفا إن هذه الإجراءات ساهمت فى عدم دخول فيروس كورونا الى المحافظة .





ولفت الزملوط إن الفرق المتواجدة على الأكمنة والمنافذ قامت حتى الآن بتعقيم 465 سيارة وفحص 2093 مواطن مضيفا أن هذه الإجراءات إجبارية ووقائية وفى مصلحة المواطنين.





وأكد الزملوط أن المحافظة لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا حتى الآن وجميع الحالات التى تم الاشتباه بها أظهرت نتائج التحاليل التى أجريت لها سلبيتها وتم خروجها من المستشفيات.



