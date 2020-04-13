إحباط تهريب 10 آلاف رغيف خبز مدعم للسوق السوداء بـ كفر الشيخ

نجحت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، اليوم، في إحباط تهريب 10 آلاف رغيف خبز بلدي مدعم إلى السوق السوداء.







وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات بقيام "س.ش" 40 سنة، سائق، مقيم إدكو بالبحيرة، بتجميع كميات من الخبز البلدي المدعم بمدينة فوه، وإعادة بيعها بالسوق السوداء بمحل إقامته.



تمكن رجال مباحث التموين، خلال أحد الأكمنة الأمنية، من ضبط المتهم وبحوزته 10 آلاف رغيف خبز بلدي مدعم، داخل السيارة ل ق 1742 .



جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر رقم 196 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ، مركز فوه، وأخطرت النيابة للتحقيق.