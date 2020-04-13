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أخبار العالم

بين يوم وليلة .. بلجيكا تسجل قفزة هائلة في عدد قتلى كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:15 م
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
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على صالح
ذكرت وكالة الصحة العامة في بلجيكا اليوم الاثنين أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس كورونا في الدولة قفز بمعدل 303 حالات اصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، ليصل عدد القتلى إلى 3903.

وافاد بيان صحفى صدر اليوم الاثنين، بأن نحو 3993 شخصا لقوا مصرعهم، بزيادة 303 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في بلجيكا 30589، بلاضافة الى 942 حالة جديدة في اليوم الماضي.

وكان عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في حالة مستقرة في الأيام الماضية، حيث تم تسجيل 310 حالات دخول جديدة في اليوم الماضي.

ويتلقى الآن 5393 مريضًا المساعدة الطبية وأكثر من 1000 منهم في العناية المركزة.
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