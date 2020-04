حذرت من خطر كبير.. ناسا : كويكب كبير يقترب بسرعة من الأرض .. فيديو

ووفقا لما ورد في "وورلد توداي "، فأن الكويكب "or2 1998" يسير بسرعة كبيرة في اتجاهه نحو كوكب الارض، ويرى الباحثون أن اقتراب ذلك الكويكب لا يبشر بشئ جيد على الإطلاق.

وأشار الباحثون في وقت سابق من شهر مارس إلى أنه في 29 ابريل سيكون الكويكب واضح للغاية ويمكن رؤيته بشكل جيد ، لأنه سيكون على بعد 6 ملايين كم من الارض ويمكن من تصويره بشكل أوضح .

جدير بالذكر أن الباحثين في ناسا تمكنوا من تصوير ذلك الكويكب وهو على بعد 10 ملايين ميل بعيدا عن الأرض ، و يبلغ قطر ذلك الكويكب حوالي 3 كم ، وهو يعتبر أكبر جسم سيمر في تاريخ الفضاء بالقرب من الأرض ، فكل الكويكبات السابقة لم يتخطى حجمها ال 100 متر ، و توضح ناسا أن ذلك الكويكب تحديدا يشكل خطرا كبيرا بسبب كبر حجمه.

Hey Earth, about that asteroid in the news, 52768(1998 OR2), it will pass by Earth at a distance over SIXTEEN times farther than our Moon! I put that *distance* to scale in the diagram below and made Earth/Moon larger so you can see them pic.twitter.com/591f7T7yXm