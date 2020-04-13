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منوعات

حذرت من خطر كبير.. ناسا : كويكب كبير يقترب بسرعة من الأرض .. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:52 م
أرشيفية
أرشيفية
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مريم صليب
أعلنت وكالة ناسا الفضائية منذ قليل عن رصدها كويكب ضخم يتجه بسرعة في اتجاه المدار الخاص بالارض مما يشير إلى خطر محتمل قد يحدث . 

ووفقا لما ورد في "وورلد توداي "، فأن الكويكب "or2 1998" يسير بسرعة كبيرة في اتجاهه نحو كوكب الارض، ويرى الباحثون أن اقتراب ذلك الكويكب لا يبشر بشئ جيد على الإطلاق. 

وأشار الباحثون في وقت سابق من شهر مارس إلى أنه في 29 ابريل سيكون الكويكب واضح للغاية ويمكن رؤيته بشكل جيد ، لأنه سيكون على بعد 6 ملايين كم من الارض ويمكن من تصويره بشكل أوضح . 

جدير بالذكر أن الباحثين في ناسا تمكنوا من تصوير ذلك الكويكب وهو على بعد 10 ملايين ميل بعيدا عن الأرض ، و يبلغ قطر ذلك الكويكب حوالي 3 كم ، وهو يعتبر أكبر جسم سيمر في تاريخ الفضاء بالقرب من الأرض ، فكل الكويكبات السابقة لم يتخطى حجمها ال 100 متر ، و توضح ناسا أن ذلك الكويكب تحديدا يشكل خطرا كبيرا بسبب كبر حجمه.
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