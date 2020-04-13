وزير التنمية المحلية: استرداد مليونيّ متر أراضي دولة .. و لن نسمح لأحد باستغلال ظروف تطبيق اجراءات مواجهة كورونا

اللواء محمود شعراوي:

= التصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لإستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات

= سيتم محو العقارات بالكامل وإزالتها حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة

= التنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

= استرداد ٢ مليون متر مربع من أراضيها بكافة المحافظات بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة









أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الدولة تمكنت من استرداد ٢ مليون متر مربع من أراضيها بكافة المحافظات بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة، لافتا إلى أن المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لإستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.





جاء ذلك خلال تفقد شعراوي اليوم الاثنين يرافقه أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إزالة 25 عقارا تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحي الوراق وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والاجهزة المعنية.





وقال شعراوى إن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية أثناء تطبيقها الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون.





وأضاف أن أجهزة الدولة المعنية لن تسمح بأي محاولات لعرقلة جهود المحافظات لتنفيذ إزالة كافة التعديات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون وظبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها.





ولفت إلى أنه تلقى تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة لحملات إزالة التعديات والمخالفات، التي أسفرت عن إزالة ٣٠٠ حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى ١١٥٠ حالة واسترداد حوالي ٢ مليون متر مربع وإزالة ٥١ حالة تعديات بالزراعة ليصل اجمالي ما تم استرداده حوالي ٧٥٧ من أملاك الدولة بالمحافظات.





كما تم إزالة ١٢٧ حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى ٢٩٧٧ حالة بإجمالي ٨٣ ألف متر مربع ، و٦٠٠ حالة إزالة لتعديات وبناء علي الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى ٣٤٠٠ حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.





وشدد شعراوي علي أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف، لافتًا إلى أن حق الوطن والشعب لن يضيع ولا تساهل في مواجهة أي محاولات للتعدي علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية.





ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها فى المهد، مطالبا المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظات لمنع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها ومتابعته علي بصورة يومية.





وشدد شعراوي خلال متابعته أعمال الإزالة علي ضرورة توفير كمامات طبية للعاملين في أعمال الإزالة حفاظا على سلامتهم.





من جانبه أكد محافظ الجيزة أن العقارات الجاري إزالتها متعدية علي حرم المحور استغل المخالفون انشغال الدولة بتنفيذ الاجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا وقاموا ببنائها، مؤكدا أنه سيتم محو العقارات بالكامل وإزالتها حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.





ولفت إلى أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات "الجاك هامر" لإنجاز عمليات الإزالة حيث تصل اطوال بعض العقارات إلى 8 أدوار، موضحا أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومؤكدا انه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها.





وناشد محافظ الجيزة مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم.



