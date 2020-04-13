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محافظات

زراعة 249 ألف فدان قمح.. ولجنة لمعاينة مواقع استلام المحصول بالمنيا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:30 م
اجتماع محافظ المنيا
اجتماع محافظ المنيا
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ايمن رياض
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن زراعة 249 ألفا و400 فدان، من القمح ، وذلك بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان، حيث سيبدأ موسم توريد محصول القمح الأربعاء القادم الموافق 15-4-2020 ، ويستمر حتى 15-7-2020 .


جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس عبد العاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة، وممثلي مباحث التموين والبنك الزراعي المصري ، وعدد من القيادات التنفيذية، والجهات المعنية بالمحافظة، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم توريد محصول القمح والعمل على حل أية مشكلات أوعقبات خلال الموسم.


وقرر المحافظ خلال الاجتماع تشكيل لجنة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون والصوامع وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.


كما وجه المحافظ بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكدا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.


وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين أنه في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا ، ستقوم الجهات المسوقة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر قبل بدء العمل وبعد انتهائه لمواقع استلام وتخزين الاقماح المحلية باستخدام المواد الموصي بها ، كما ستقوم بتامين سلامة العاملين على الاستلام ولجان الفحص والمتعاملين .
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