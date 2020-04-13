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فن

بصورة من 2007.. جاد شويري يستعيد ذكرياته مع حكيم وإيهاب توفيق

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:28 م
جاد شويري
جاد شويري
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شروق ابراهيم - شيري نبيل
يستغل الفنان اللبناني جاد شويري فترة تواجده في الحجر المنزلي ليبحث في صندوق ذكرياته عن صور جمعته بأشهر الفنانين في الوطن العربي، ليشاركها مع جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

ونشر جاد شويري صور قديمة تجمعه بالمطرب الشعبي حكيم وايهاب توفيق اثناء مشاركته في احياء حفل غنائي في احد فنادق القاهرة الكبرى قبل 13 عامًا.

وعلق جاد شويري على الصور قائلا :" خلال حفلة احييتها في 2007 مع فنانين بحبهم اوي حكيم وايهاب توفيق". 

الجدير بالذكر ان جاد شويري اصبح الآن يشغل منصب المنتج الفني لشركة انغامي في الشرق الاوسط، ويواصل اخراج الكليبات لاشهر النجوم في الوطن العربي منهم كارول سماحة، سيرين عبد النور وغيرهم.

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