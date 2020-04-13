ابنته فضحته.. محمد شومان مطلوب على جوجل بسبب مقطع فيديو

يأتي ذلك، بعدما

وقالت لوجين، في الفيديو :"انا لوجين شومان، بنت محمد شومان اللي اصدر بيان على صفحته بيناشد السلطات انها تنقذ اسرته اللي بتموت بالبطئ .. اسرته اللي هي انا واختي واخويا وانهم يفرجوا عن اخويا من غير اي شروط .. مبدأيا احنا مش اسرتك عشان انت مجرد اسم لى البطاقة احنا ملناش اي صلة بيك وقطعنا كل ما لينا علاقة بيك من 5 سنين .. وابنك انت متحملتش مسؤليته من وهو عنده سنة ونص".

وتابعت :" إنت مش رب اسرتنا .. رب اسرتنا هي امي انت مش مسؤل عننا .. انك تتكلم بلسانا ده مش من حقك .. هما بيحققوا معاه عشان يعرفوا انه مالوش صلة بيك وهما عارفين ده و هيطلع بس مالكش دعوة انت .. لو عايز تعمل اب انزل وواجه لكن مش قاعد ف بلد تانية وبتتكلم وحاولنا كتير نشيل اسمه من البطاقة بس معرفناش وبوجه رسالة للسلطات يعرفونا ازاي نتبرأ خالص منه يعرفونا ازاي".



