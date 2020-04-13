AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ابنته فضحته.. محمد شومان مطلوب على جوجل بسبب مقطع فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:50 م
محمد شومان وابنته
محمد شومان وابنته
Advertisements
سعيد فراج
تصدر اسم الفنان الهارب محمد شومان، قائمة البحث على محرك جوجل، بعد الفيديو الذي ظهرت فيه ابنه «لجين»، وهي تتبرأ منه وتفضحه لإنتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية. 

يأتي ذلك، بعدما قامت لوجين شومان، ابنة الفنان الهارب محمد شومان، بنشر فيديو لها من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك" تبرأت من خلاله من والدها بسبب انتمائه لجماعات إخوانية وهروبة خارج البلاد.

وقالت لوجين، في الفيديو :"انا لوجين شومان، بنت محمد شومان اللي اصدر بيان على صفحته بيناشد السلطات انها تنقذ اسرته اللي بتموت بالبطئ .. اسرته اللي هي انا واختي واخويا وانهم يفرجوا عن اخويا من غير اي شروط .. مبدأيا احنا مش اسرتك عشان انت مجرد اسم لى البطاقة احنا ملناش اي صلة بيك وقطعنا كل ما لينا علاقة بيك من 5 سنين .. وابنك انت متحملتش مسؤليته من وهو عنده سنة ونص".

وتابعت :" إنت مش رب اسرتنا .. رب اسرتنا هي امي انت مش مسؤل عننا .. انك تتكلم بلسانا ده مش من حقك .. هما بيحققوا معاه عشان يعرفوا انه مالوش صلة بيك وهما عارفين ده و هيطلع بس مالكش دعوة انت .. لو عايز تعمل اب انزل وواجه لكن مش قاعد ف بلد تانية وبتتكلم وحاولنا كتير نشيل اسمه من البطاقة بس معرفناش وبوجه رسالة للسلطات يعرفونا ازاي نتبرأ خالص منه يعرفونا ازاي".

بيما إختتمت حديثها قائلة :"كلنا عارفين ان ده مجرد صورة وانك بتعمل صورة .. انت طالع تتكلم على فيلم وبتعمل دعاية ليه على قفانا احنا .. وبتقول ان وجودنا هنا بيأذينا .. احنا عايشين هنا محدش بيأذينا .. وجودك هو الأذى نفسه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنة الممثل الهارب محمد شومان: عايزة أشيل اسمه من البطاقة.. فيديو

وجوده هو الأذى في حياتنا.. الجمهور يطارد الممثل الهارب محمد شومان بعد تصريحات ابنته.. فيديو

أخبار الفن| ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه .. تفاصيل الحجر الصحي لإبنة منال سلامة.. فيديو

بعد تبرؤ ابنته منه.. محمد شومان كومبارس خان بلده وهرب إلى تركيا من أجل المال.. فيديو

تريند الفن.. أول مذيعة مصرية تصاب بـ كورونا.. وابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه

محمد شومان عاشق المال من الحزب الوطني إلى الإخوان.. باع نفسه للجماعة الإرهابية.. ابنته تفضح أكاذيبه ضد مصر وتتبرأ منه.. لوجين: وجوده أذى في حياتنا.. ونقابة الممثلين تقرر فصله

ترشيحاتنا

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

المفتي يوجه رسالة لراغبي العمرة: تصدقوا بثمنها على متضرري كورونا

بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور

بعد تسجيل أكبر ارتفاع يومي في عدد إصابات كورونا.. السعودية: الفيروس أصبح تحديا للجميع

الصحة العالمية: نسبة الوفيات بكورونا فى مصر 7.6% ونعمل على معرفة سبب ارتفاعها ..فيديو

فرج عامر يزف بشرى سارة بشأن مصير الدوري المصري الممتاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c