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برلمان

بعد منحة الـ 500 جنيه.. معاش شهري للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم اﻹثنين، من خلال مكاتب البريد،  والبنك الزراعي المصري، بدء صرف ال منحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدي 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

ومنحت الدولة للعمالة غير المنتظمة مزايا غير مسبوقة، بـ قانون المعاشات والتأمينات الجديد، الذي أصدره مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بنهاية دور الانعقاد الرابع.

وطبقًا لقانون المعاشات الجديد، فإنه يسري نظام التأمينات الجديد، على العمالة غير المنتظمة، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل 10 سنوات.

ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.


وحدد القانون العمالة غير المنتظمة، وهم:

 - ​ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

 - ​عمال التراحيل.

- ​صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

- ​خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

-​محفظى وقراء القرآن الكريم.

-​المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

- العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع.

9 - حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
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