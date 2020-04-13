AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تصريح صادم لمسئول إيراني: انتظروا الأسوأ.. وموعد مقلق لنهاية كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:32 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أنه يتوقع بقاء كورونا في إيران حتى الشتاء المقبل على الأقل، مؤكدا رفض بلاده نظرية "مناعة القطيع" في مكافحة الفيروس، وفق ما ذكرت  شبكة آر  تي.


وتوقع جهانبور خلال مؤتمر صحفي، أن يصاب نحو 10% من الإيرانيين بالفيروس، مضيفا أنه في أسوأ الحالات قد يصاب 15% منهم بكورونا.


وقال جهانبور إن إيران تواجه في فصل البرد سنويا تفشي فيروس "إنفلونزا-A"، وأنه في حال لم تنجح جهود القضاء على كورونا حتى الخريف المقبل، فإن إيران ينبغي أن تكون مستعدة لمواجهة الفيروسين معا، أي كورونا والإنفلونزا.


وشدد جهانبور على أن أي دراسة تتم في العالم من أجل اكتشاف دواء لفيروس كورونا تتم بالموازاة في إيران كذلك، معربا عن أمله بالتوصل إلى لقاح للفيروس خلال 9 أشهر.


وكشف جهانبور عن أن الإصابات بالفيروس ازدادت مؤخرا في 4 أو 5 أقاليم إيرانية، وأن منحى الإصابات في بقية الأقاليم اتخذ اتجاها أفقيا ثابتا، معربا عن أمله بالتمكن من السيطرة على تفشي الفيروس خلال الأسابيع المقبلة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمدة 4 أيام.. إيران تغلق المدارس بسبب كورونا

الكارثة تتمدد.. وفاة أكثر من 210 إيرانيين بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. بريطانيا تعلق أعمال سفارتها في إيران

بسبب كورونا.. إيران تمنع الصلاة في المساجد حتى إشعار آخر

إيران تصدم العالم: 50 شخصًا يصابون بـ فيروس كورونا كل ساعة

إيران: ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 1812 حالة

ترشيحاتنا

الحقيقة العارية.. منى هلا تثير الجدل على انستجرام.. شاهد

المالية: 79 مليار جنيه زيادة في ميزانية الصحة و 54.4 في التعليم والبحث العلمي

هرب من الجيزة بسبب كورونا.. فمات مختنقا ببخار الاستحمام بمطروح

للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير المواقع المتعددة بالمدن والمراكز في أسوان

بعد وصول ضحايا كورونا لـ 2000.. مواصفات حجرة العزل المنزلي وكيفية التعامل مع المخالطين

القوات المسلحة تقوم بالتطهير والتعقيم الوقائى لموقفى عبود والمظلات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c