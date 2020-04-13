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رياضة

مدرب الوداد السابق لـ صدى البلد: مباراة الأهلي صعبة.. وفايلر كلمة السر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:24 م
فايلر مدرب النادي
فايلر مدرب النادي الأهلي
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مجدي سلامه
أكد لطفي رضا، مدرب حراس مرمى نادي الوداد المغربي السابق والحالي لفريق بشكتاش التركي، أن المباراة التي ستجمع بين فريقه والنادي الأهلي ستكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أن السويسري رينيه فايلر سيكون كلمة السر في المباراة.


وقال لطفي رضا، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، المباراة القادمة بين فريق الوداد المغربي والنادي الأهلي ستكون مباراة صعبة للغاية على الفريقين نظرا لوقف تدريبات اللاعبين بسبب أزمة فيروس كورونا".


وتابع "المباراة مصير مجهول بين الطرفين، واللاعبون سيؤدون بشكل غير معهود بهم، والمباراة ستكون بين المدربين وليس اللاعبين".


واختتم "النادي الأهلي يمتلك مدربا رائعا يقوم بعمل عظيم مع الفريق وسيكون هو كلمة السر في المباراة".


يذكر أن النادي الأهلي سيلاقي فريق الوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام ولكن لم يتم تحديد موعدها بعد نظرا لانتشار فيروس كورونا الدارج في البلاد.

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