بمناسبة عيد الفطر المبارك رئيس مركز ومدينة بلاط يهنئ المرضى والأطقم الطبية بمستشفى بلاط المركزي

قام الأستاذ حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد ، صباح اليوم، بزيارة مستشفى بلاط المركزي لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرافقه الدكتور محمد زين نائب ثان المركز والاستاذ ياسر عبد السلام مدير وحدة التميز الحكومي بالمركز

وحرص رئيس المركز على لقاء المرضى وذويهم والاطمئنان على حالتهم الصحية خلال تفقده عيادة الاستقبال بالمستشفى، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ، كما قدّم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، مثمنا ما يبذلونه من جهود مخلصة خلال فترات الأعياد والمناسبات.

كما شدد على رفع درجة الجاهزية والاستعداد خلال أيام العيد وخاصة بأقسام الاستقبال ، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بالمستشفي والوحدات الصحية بالقرى وفقًا لخطة النوبتجيات، بما يضمن انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية.