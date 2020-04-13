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أخبار العالم

ماكرون يعترف: فرنسا لم تكن مستعدة لمواجهة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة له بأنه فرنسا لم تكن مستعدة بالشكل الكافي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ماكرون: "لم نكن مستعدين بما فيه الكفاية للتعامل مع الفيروس"، مضيفا: سنعمل على تلافي الأخطاء التي واجهناها في الجانب اللوجستي.

وتابع ماكرون: "ضاعفنا إنتاج الكمامات وسنصنع 10 آلاف جهاز تنفس".

واكد ماكرون أن فرنسا  قدمت الخدمات الطبية لكل من قصدها، وأن بلاده حققت تقدما جيدا في الأسابيع الأخيرة".

كما حذر من أن المستشفيات تواجه ضغطا هائلا ولم تتم السيطرة على الوباء بعد مشددا على ضرورة احترام التباعد الاجتماعي.

إلى ذلك،  أعلنت فرنسا تسجيل 574 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بما يقترب من الـ15 ألف وفاة، فيمعدل ضخم، يلاحق دول ايطاليا أسبانيا وإيطاليا وأمريكا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية فرنسية.

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