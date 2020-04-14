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رياضة

عماد متعب يكشف نصيحته لـ أحمد فتحي قبل الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:05 ص
عماد متعب وأحمد
عماد متعب وأحمد فتحي
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محمد رشاد
أكد عماد متعب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه نصح أحمد فتحي الوافد الجديد لبيراميدز بالبقاء والاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال متعب خلال حواره لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: هناك وقت معين ينحي اللاعب فيه عاطفته جانبا، ويتعامل باحترافية، مثلما فعل أحمد فتحي وعبد الله السعيد.

وأفصح: كل شخص يتحمل قراراه ومسئول عنه، لا استطيع ان أقول بأن أحمد فتحي خطأ أو أنه على حق، انا لست صاحب قرار.

وأكد: في حديثي الاخير مع أحمد فتحي نصحته بالبقاء في الأهلي والاعتزال مع الاحمر اذا كانت الأمور قريبة بينهما.

وأتم كلماته: في النهاية هذا قرار أحمد فتحي.
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