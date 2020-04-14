ربيع ياسين: الأهلي عنده كيان وجماهير وإدارة مش موجودين في نادي تاني.. فيديو

أعرب ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، عن استيائه من عدد من الشخصيات الرياضية التي تقوم بالهجوم على رموز النادي الأهلي وجماهيره.
وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "دائما ما أظهر في وسائل الإعلام ولا أقوم بمهاجمة أي رمز من نادي الزمالك أو رئيس ناديه أو جماهيره".
وتابع: "الأهلي عنده كيان وجماهير وادارة مش موجودين في نادي تاني.. واللي بيهاجمه لازم يقف عند حده".
ويتولي ربيع ياسين نجم مصر السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر للشباب ويجهز ياسين الفريق الحالي لتصفيات كأس إفريقيا للشباب 2021 المقامة في موريتانيا.
وقاد ياسين منتخب مصر للشباب لآخر لقب فاز به في كأس إفريقيا وكان ذلك في الجزائر عام 2013 وكان يضم الفريق رامي ربيعة ومسعد عوض وياسر إبراهيم وأحمد سمير وأحمد حسن كوكا ومحمود عبد المنعم (كهربا) ومحمود تريزيجيه وصالح جمعة وأحمد رفعت وحسام غالي.