ربيع ياسين: الأهلي عنده كيان وجماهير وإدارة مش موجودين في نادي تاني.. فيديو

أعرب ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، عن استيائه من عدد من الشخصيات الرياضية التي تقوم بالهجوم على رموز النادي الأهلي وجماهيره.





وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "دائما ما أظهر في وسائل الإعلام ولا أقوم بمهاجمة أي رمز من نادي الزمالك أو رئيس ناديه أو جماهيره".





وتابع: "الأهلي عنده كيان وجماهير وادارة مش موجودين في نادي تاني.. واللي بيهاجمه لازم يقف عند حده".



