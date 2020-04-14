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مرأة

طريقة عمل بيض أومليت بالجبنة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:48 ص
طريقة عمل بيض أومليت
طريقة عمل بيض أومليت بالجبنة
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هاجر هانئ
بيض أومليت بالجبنة من الأطباق الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأقل المكونات، ونقدم لكم طريقة عمل بيض أومليت بالجبنة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير بيض أومليت بالجبنة:

4 بيضات
4 ملاعق كبيرة دقيق 
نصف كوب لبن 
نصف كوب جبنة قريش
3 ملاعق كبيرة جبنة رومي مبشورة 
جبنة موتزاريلا مبشورة 
ملح 
فلفل أسود 
سمنة 
خبز للتقديم 

طريقة تحضير بيض أومليت بالجبنة

* يخلط البيض والدقيق واللبن والجبنة الرومى والقريش والملح والفلفل الأسود
* يقلب الخليط ويصب فى طاسة بها السمنة
* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا
* يغطى الخليط حتى تمام النضج
* يقدم البيض بالجبن مع الخبز.
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