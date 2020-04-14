بيض أومليت بالجبنة من الأطباق الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأقل المكونات، ونقدم لكم طريقة عمل بيض أومليت بالجبنة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير بيض أومليت بالجبنة:
4 بيضات
4 ملاعق كبيرة دقيق
نصف كوب لبن
نصف كوب جبنة قريش
3 ملاعق كبيرة جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريلا مبشورة
ملح
فلفل أسود
سمنة
خبز للتقديم
طريقة تحضير بيض أومليت بالجبنة
* يخلط البيض والدقيق واللبن والجبنة الرومى والقريش والملح والفلفل الأسود
* يقلب الخليط ويصب فى طاسة بها السمنة
* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا
* يغطى الخليط حتى تمام النضج
* يقدم البيض بالجبن مع الخبز.