حسام حسن: إدارات الأهلي لم تقدر تاريخي.. وتمنيت الاعتزال داخل النادي.. فيديو

أكد حسام حسن نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم الأسبق، أن إدارات النادي الأهلي مع مرور الوقت لم تُقدر تاريخه، مشددا على ضرورة أن تعرف الأجيال الحالية والقادمة ما قدمه هو وشقيقهُ للأهلي.





وقال حسام حسن ، في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 1": "قدمت الكثير للأهلي مع شقيقي إبراهيم ويجب أن تعلم الأجيال الحالية والأجيال القادمة ما قدمناه للأهلي لكون الإدارات السابقة لم تكشف الحقائق كاملة".

وأضاف: :شرف كبير أن أكون لاعبا في الأهلي والزمالك وكذلك منتخب مصر، ولكن لو عاد بي الزمن؛ لم أكن لأعود للأهلي من أوروبا، وكنت سأستمر في الاحتراف".





وأكمل حديثه : عدت إلى الأهلي من أوروبا أول ما تحدث معي كابتن صالح الأمر لم يستغرق سوى خمس دقائق فقط، ووقعت على بياض مقابل 40 ألف جنيه فقط حتى عام 1998 ، كنت سأعلن اعتزالي لكرة القدم عام 2001 لو قرر الأحمر التجديد لي لمدة عام فقط.