حسام حسن: إدارات الأهلي لم تقدر تاريخي.. وتمنيت الاعتزال داخل النادي.. فيديو

أكد حسام حسن نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم الأسبق، أن إدارات النادي الأهلي مع مرور الوقت لم تُقدر تاريخه، مشددا على ضرورة أن تعرف الأجيال الحالية والقادمة ما قدمه هو وشقيقهُ للأهلي.
وقال حسام حسن، في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 1": "قدمت الكثير للأهلي مع شقيقي إبراهيم ويجب أن تعلم الأجيال الحالية والأجيال القادمة ما قدمناه للأهلي لكون الإدارات السابقة لم تكشف الحقائق كاملة".
وأضاف: :شرف كبير أن أكون لاعبا في الأهلي والزمالك وكذلك منتخب مصر، ولكن لو عاد بي الزمن؛ لم أكن لأعود للأهلي من أوروبا، وكنت سأستمر في الاحتراف".
وأكمل حديثه : عدت إلى الأهلي من أوروبا أول ما تحدث معي كابتن صالح الأمر لم يستغرق سوى خمس دقائق فقط، ووقعت على بياض مقابل 40 ألف جنيه فقط حتى عام 1998 ، كنت سأعلن اعتزالي لكرة القدم عام 2001 لو قرر الأحمر التجديد لي لمدة عام فقط.
ورحل حسام حسن عن الأهلي عام 2000 بعد مشوار حافل مع العملاق الأحمر أمتد لـ 22 عاما.
وأردف العميد:" انتظرت من الأهلي تجديد عقدي ولكن المسئولين تجاهلوني ، كنت أتمنى أن أنهي حياتي في النادي الأهلي عرضت التوقيع على بياض كنت حريصاُ على التواجد في النادي على الرغم من امتلاكي لعرض تركي مغر".
وكان نادي أنطاليا التركي قد عرض التعاقد على حسان حسن عام 2000 مقابل مائتي ألف دولار وراتب 8 ألاف جنيه شهريًا.
وتابع العميد " كنت أتقاضى 40 ألف جنيه في الموسم في الأهلي ولم أطلب أموالًا خارج العقد أو زيادته لم يتفاوض معي أحد من الأساس ، كنت أتمني فقط كلمة شكرًا في النهاية".
الجدير بالذكر أن حسام حسن بدأ حياته في النادي الاهلي عام 1984 الي عام 1990 قبل أن يحترف في صفوف فريق باوك اليوناني ثم نوشاتيل راماكس وعاد للاهلي عام 1992 ، اعتزل عام 2007 بعد أن لعب للزمالك والمصري والترسانة والاتحاد السكندري بعد رحيله عن الأهلي.