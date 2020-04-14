زوجة أحمد زاهر تشعل تيك توك في أولى مشاركتها.. شاهد





وظهرت هدي زاهر مع ابنتها "ملك" وهما يقلدان مشهدا من احدي المسرحيات القديمه على تيك توك.





وعلقت هدي زاهر على الفيديو قائلة "حتي انا؟ لله الأمر من قبل ومن بعد" وانهالت عليها التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "عسل والله" و "ربنا يخليكو لبعض" و "دمكم خفيف ما شاء الله".





ويشارك احمد زاهر في بطوله مسلسل البرنس كلا من محمد رمضان و نور و روجينا و ادوارد و رحاب الجمل ونجلاء بدر دنيا عبدالعزيز و محمدعلاء و سلوى عثمان و احلام الجريتلي وعبدالعزيزمخيون من اخراج محمد سامي.

شاركت هدي زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مشاركتها على تيك توك.