توقيته مثالي.. بسمة نبيل تشيد بمسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

نشرت الفنانة الشابة بسمة نبيل، تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أشادت فيها بمسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف ، بعد طرح برومو المسلسل المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.





وكتبت بسمة نبيل، : «#النهايه مسلسل مهم في الصناعة وتوقيته مثالي .. شابو لما صناع العمل»، لتنهال عليها التعليقات المشيدة بالمسلسل قبل عرضه.





وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، برومو المسلسل قبل دقائق، تمهيدًا لعرضه في الموسم الرمضاني لعام 2020، عبر قناتي أون وأون دراما.





وظهر يوسف الشريف في البرومو يحدث نفسه عن نظرية المؤامرة، وهي وجود جهة أكبر تتحكم في العالم، ووجود خطر يهدد الحياة باستثناء فساد البشر وغبائهم، بينما يظهر في باقي البرومو، عدد آخر من الجهات المتلاحمة، التي ترسم صورة لشكل نهاية العالم وصراع المؤامرة.



