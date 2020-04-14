AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

توقيته مثالي.. بسمة نبيل تشيد بمسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:20 ص
بسمة نبيل،
بسمة نبيل،
Advertisements
سعيد فراج
نشرت الفنانة الشابة بسمة نبيل، تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أشادت فيها بمسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، بعد طرح برومو المسلسل المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل. 

وكتبت بسمة نبيل، : «#النهايه مسلسل مهم في الصناعة وتوقيته مثالي .. شابو لما صناع العمل»، لتنهال عليها التعليقات المشيدة بالمسلسل قبل عرضه.  

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، برومو المسلسل قبل دقائق، تمهيدًا لعرضه في الموسم الرمضاني لعام 2020، عبر قناتي أون وأون دراما. 

وظهر يوسف الشريف في البرومو يحدث نفسه عن نظرية المؤامرة، وهي وجود جهة أكبر تتحكم في العالم، ووجود خطر يهدد الحياة باستثناء فساد البشر وغبائهم، بينما يظهر في باقي البرومو، عدد آخر من الجهات المتلاحمة، التي ترسم صورة لشكل نهاية العالم وصراع المؤامرة. 

"النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريب صور من مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

حريق هائل.. العناية الإلهية تنقذ حياة أبطال مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف.. شاهد

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

أحمد وفيق يكشف تفاصيل حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف قد يخرج من السباق الرمضاني

يوسف الشريف يواصل تصوير النهاية للحاق بالموسم الرمضاني

ترشيحاتنا

حكم رفض الزوجة الإنجاب.. دار الإفتاء تجيب

أحمد شوبير يكشف خناقة حسام حسن وشقيقه في الأهلي .. فيديو

ممكن تضايق ناس كتير.. مؤلف مسلسل النهاية يرد على ادعاءت سرقته من فيلم أجنبي

مدرب منتخب الشباب: حملة زملكاوية على الأهلي.. والهجوم على الخطيب وحمدي لا يصح.. فيديو

هل يجب الانتظار 20 دقيقة بعد أذان الفجر.. شاهد رد الإفتاء

كارثة جديدة لـZoom .. حسابات نصف مليون مستخدم تباع على الدارك ويب

AdvertisementS

السيناريو الأسوأ.. 4 قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لـ القضاء على الزحام .. فيديو

أخبار الفن.. أول ظهور لـ زينب يوسف شعبان.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

ماذا سيحدث لو فشل الطالب في عرض بحثه شفويا أول سبتمبر ؟ .. وزير التعليم يجيب

القبض على بعض مرتزقة أردوغان في ليبيا.. فيديو

الظهور الأول.. شاهد "زينب" ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية

الأجانب بيحسدونا.. عميد معهد القلب السابق يزف بشرى للمواطنين بشأن مستقبل كورونا في مصر.. فيديو

6 سور قرآنية لا تستغني عنها.. كنز في حياتك

حياتها في خطر.. هل تلقى ميجان مصير ديانا بعد مقابلتها التليفزيونية ؟

ذكر يرفع البلاء والوباء ويقيك كورونا.. ردده 3 مرات صباحا ولا تهمله كالكثيرين

«معجزة ترامب» تصيب المتعافين من كورونا بأمراض أخرى.. والبرازيل توقف العلاج بـ الكلوركين

سعر الذهب في مستهل التعاملات.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام العفن